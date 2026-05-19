Urologia | Per curare la stenosi dell’uretra cure all’avanguardia anche in Campania

Da oggi, i pazienti con stenosi dell’uretra in Campania possono usufruire di trattamenti moderni senza dover viaggiare verso il Nord Italia. Le nuove tecniche disponibili riducono i rischi e i tempi di recupero, offrendo soluzioni meno invasive rispetto al passato. Questa novità consente di affrontare la condizione con metodi più avanzati e meno traumatici, migliorando la qualità delle cure nella regione. Le strutture locali hanno adottato queste tecniche per garantire un’assistenza più efficace e vicina alle esigenze dei pazienti.

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Fuorigrotta, al via i lavori di efficientamento della pubblica illuminazione in piazza Italia, piazza Lala e piazza Veniero Anche in Campania si può curare la stenosi dell’uretra senza inutili traumatismi per il paziente. Ci sono ormai non solo centri moderni e riattrezzati, grazie ai fondi del PNRR; ma anche eccellenze in campo clinico che non giustificano più i cosiddetti “viaggi della speranza” verso il Nord Italia. È questa la svolta emersa della due giorni del congresso dell’ACU (Associazione Campana di Urologia) terminato oggi nella sala consiliare del comune di Santa Maria di Castellabate. Innovazione e ricerca sono state al centro del dibattito sin dal primo atto del programma congressuale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Urologia: Per curare la stenosi dell’uretra cure all’avanguardia anche in Campania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Revolução no Tratamento da ESTENOSE DA URETRA no Sítio da Cura. Sullo stesso argomento A Castellabate innovazione e ricerca in urologia. Questo il focus del congresso organizzato dall’Associazione Campana di UrologiaCastellabate(SA) Si terrà venerdì 15 e sabato 16 maggio prossimi nella sala consiliare del comune di Santa Maria di Castellabate una due giorni... Cure sempre più all’avanguardia al San GerardoSi chiama Phenix Liberty il nuovo dispositivo all’avanguardia destinato all’ambulatorio di rieducazione del pavimento pelvico del San Gerardo. Congresso di urologia, stop ai viaggi della speranza verso il Nord. Acu, per curare la stenosi dell'uretra adesso anche in Campania cure all'avanguardia #ANSA x.com Congresso di urologia, stop ai viaggi della speranza verso il NordAnche in Campania si può curare la stenosi dell'uretra senza inutili traumatismi per il paziente. Ci sono ormai non solo centri moderni e riattrezzati, grazie ai fondi del Pnrr; ma anche eccellenze in ... ansa.it Morcellatore per curare la prostata. Lo strumento acquistato dalla Fondazione Carisap per il reparto di urologiaASCOLI E’ stato completato, grazie all’acquisizione di un morcellatore di ultima generazione, il progetto di dotazione del reparto di urologia dell’Ast di Ascoli della strumentazione necessaria per ... corriereadriatico.it