Cure sempre più all’avanguardia al San Gerardo
Al San Gerardo è stato introdotto Phenix Liberty, un nuovo dispositivo destinato all’ambulatorio di rieducazione del pavimento pelvico. Si tratta di una tecnologia avanzata che verrà utilizzata per trattamenti specifici. Il nuovo strumento si aggiunge alle attrezzature presenti nella struttura, ampliando le possibilità di intervento e cura per i pazienti.
Si chiama Phenix Liberty il nuovo dispositivo all’avanguardia destinato all’ambulatorio di rieducazione del pavimento pelvico del San Gerardo. È stato donato dalla Fondazione Delle Piane. È un elettrostimolatore con bioback per il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico. L’ambulatorio potrà potenziare le attività, integrando alle metodiche manuali già in uso le tecniche strumentali di supporto a beneficio delle donne durante la vita fertile, della gravidanzapost-partum, fino alla menopausa. L’apparecchio per il trattamento non invasivo delle disfunzioni pelviche permette di “rendere visibile” l’attività muscolare invisibile, trasformando impulsi fisiologici in segnali grafici su uno schermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Articoli correlati
Terapia Car-T: "Sempre al centro il diritto del paziente a cure all’avanguardia"BRINDISI - Si è svolto oggi 29 gennaio 2026 a Palazzo Virgilio, Brindisi, l’evento formativo dal titolo “Puglia e terapie Car-T: accesso,...
Pronto soccorso più sicuro. Al San Gerardo di Monza dimezzate le aggressioniMaggiore sicurezza, interventi strutturali e corsi per il personal: così sono gli ingredienti della ricetta vincente per ridurre da 56 a 28 le...
We Will Not Harm You: Ten Shocking Onboard UFO Encounters
Tutto quello che riguarda San Gerardo
Discussioni sull' argomento Cure sempre più all’avanguardia al San Gerardo; Il dono di Francesco per il San Gerardo: quando la donazione di organi diventa speranza; Al San Gerardo di Monza il primo intervento robotico per la iperidrosi compensatoria; San Gerardo di Monza: Fondazione Delle Piane dona un dispositivo per la cura del pavimento pelvico.
Tumori, grazie alle terapie combo cure sempre più efficaci: novità per seno, stomaco e vescicaNel mosaico in continua costruzione dei trattamenti per i tumori, la ricerca aggiunge una serie di tasselli che rivelano come e quanto esistano spazi di miglioramento delle cure. Le tessere che si ... ilsole24ore.com
San Gerardo aiutami a ricominciare - facebook.com facebook