Urbanistica cambio al vertice | Todeschini lascia il Comune di Brescia

L’architetto Elena Todeschini si dimette dalla posizione di responsabile del settore Urbanistica del Comune di Brescia dopo meno di due anni dall’insediamento. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal dipartimento, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta. La sua uscita accade in un momento di cambiamenti all’interno dell’amministrazione comunale, che sta riorganizzando alcuni settori. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo ai piani futuri di Todeschini o alle eventuali sostituzioni.

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Dopo poco meno di due anni dal suo insediamento, l'architetto Elena Todeschini lascia la direzione del settore Urbanistica del Comune di Brescia. Nel tardo pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità: la dirigente si trasferirà a Monza, dove ha superato un concorso pubblico per ricoprire il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agricoltura Brescia: nuovo comando per gestire il cambio di vertice? Cosa sapere Oscar Scalmana assume la presidenza pro tempore di Confagricoltura Brescia dopo le dimissioni di Garbelli. Leggi anche: Cambio al vertice del Conservatorio. Bruno lascia, Costa nuova direttrice Urbanistica in Loggia vertici decapitati, la dirigente Todeschini dopo 2 anni si trasferisce a MonzaLascia per motivi famigliari nel momento clou della quinta variante al Pgt. L'assessora Tiboni assicura il rispetto dei tempi. Chi verrà al suo posto? La sindaca: Lasciateci il tempo di fare le nos ... brescia.corriere.it Brescia, la dirigente del settore Urbanistica lascia Brescia: si trasferirà a MonzaLa notizia, che era già nell'aria da diverso tempo, è stata confermata da una conferenza stampa a Palazzo Loggia. Elena Todeschini era già stata al centro di polemiche per la partecipazione a un bando ... quibrescia.it