Al Conservatorio 'Puccini' si registra un cambio di leadership con la partenza di Bruno e l’arrivo di Costa come nuova direttrice. Costa assume il ruolo di direttrice, concentrandosi sull’obiettivo di integrare l’istituzione con la città della Spezia e i suoi cittadini. La nuova dirigente vuole proseguire nel lavoro di collegamento tra il conservatorio e il territorio locale.

Chiamatela direttrice. Ma senza polemiche sul genere delle parole, perché quel che le interessa è continuare a lavorare per integrare il conservatorio ’Puccini’ con la città della Spezia e i suoi abitanti. Cambio della guardia a Villa Marmori, con il nuovo nome arrivato in consistente anticipo rispetto alla scadenza del secondo mandato consecutivo – il quarto in totale – di Giuseppe Bruno in veste di direttore: il testimone lo passerà alla collega Francesca Costa, da vent’anni in cattedra nella Scuola di Alta Formazione, in cui insegna pianoforte. A partire dall’inizio del prossimo anno accademico, in calendario il 1° novembre 2026, sarà lei a subentrare a Bruno per tre anni, dopo aver vinto al ballottaggio sulla professoressa Alessandra Montali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambio al vertice del Conservatorio. Bruno lascia, Costa nuova direttrice

