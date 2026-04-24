A Brescia, il settore agricolo si trova di fronte a un cambio di leadership. Oscar Scalmana ha assunto la presidenza temporanea di Confagricoltura Brescia, seguendo le dimissioni del precedente presidente. La nomina riguarda la gestione dell’associazione in un periodo di transizione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui piani futuri. La notizia riguarda direttamente le attività e le rappresentanze del mondo agricolo locale.

? Cosa sapere Oscar Scalmana assume la presidenza pro tempore di Confagricoltura Brescia dopo le dimissioni di Garbelli.. Francesco Martinoni avvia le consultazioni interne per la nomina del nuovo presidente definitivo.. Il Consiglio direttivo di Confagricoltura Brescia ha stabilito ieri sera che Oscar Scalmana assumerà la carica di Presidente pro tempore, subentrando a Giovanni Garbelli dopo le sue dimissioni. La decisione è stata presa durante l’ultima riunione del vertice agricolo bresciano, dove il ruolo di guida temporanea è stato affidato al precedente vice presidente vicario. Questo passaggio di consegne avviene in una fase delicata per l’organizzazione, che ora deve gestire la transizione verso una nuova presidenza definitiva senza alterare il ritmo delle proprie attività sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agricoltura Brescia: nuovo comando per gestire il cambio di vertice

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