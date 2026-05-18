L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci arriva nelle Marche | VIDEO

L’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci sarà esposto nelle Marche. La notizia è stata comunicata dal presidente della Regione, che ha definito l'evento come una novità importante per la città di Fano e per l'intera regione. La decisione di portare l’opera nella zona è stata annunciata di recente e suscita grande interesse tra gli appassionati e le istituzioni locali. La presenza del quadro rappresenta un’occasione unica per il territorio, che si prepara ad accogliere questa significativa esposizione.

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