Sbanda con la moto e finisce a terra motociclista trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni

Un incidente si è verificato lungo la strada Flaminia, all’altezza di Otricoli, coinvolgendo un motociclista di 59 anni residente a Faleri. L’uomo ha perso il controllo della moto, è caduto a terra e ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale di Terni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’incidente lungo la strada Flaminia nei pressi di Otricoli, l’uomo ha perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un altro centauro: la ricostruzione Grave incidente per un motociclista lungo la strada Flaminia, all’altezza di Otricoli. Un 59enne di Civita Castellana, residente a Faleri, si trova in condizioni gravi dopo un violento schianto in sella alla sua moto. L’uomo è stato trasferito d'urgenza con l'elicottero all'ospedale di Terni. In un tratto di strada particolarmente insidioso e ricco di curve, una prima moto condotta da un centauro romano è finita fuori dalla carreggiata. Il viterbese, che seguiva a breve distanza, ha tentato una manovra per schivare l’impatto, finendo però per scivolare rovinosamente sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Incidente a Pagani, motociclista cade a terra e finisce in ospedalePaura, questa mattina, in via Nazionale a Pagani, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo dopo che – secondo una prima ricostruzione -... “Trasportato d’urgenza in ospedale”: paura per il leggendario attoreL’attore e simbolo delle arti marziali Chuck Norris è stato trasferito d’urgenza in ospedale alle Hawaii dopo un’emergenza medica avvenuta sull’isola... Temi più discussi: Noviglio, sbanda con la moto lungo una curva: muore centauro di 29 anni; Sbanda con la moto e finisce contro un albero, 17enne in gravi condizioni: Icaro lo trasporta a Torrette; Motociclista 55enne sbanda con la moto all'altezza dell'hotel Belvedere e vola oltre il guardrail: elitrasportato in ospedale. È grave; Moto sbanda e finisce dentro un fossato: due feriti. Noviglio, sbanda con la moto lungo una curva: muore centauro di 29 anniLo schianto lungo la curva della provinciale 203, fra Binasco e Noviglio. Le indagini dei carabinieri e della polizia locale. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti ... milano.corriere.it Sbanda con la moto e finisce contro il guardrail, travolto e ucciso da due auto che sopraggiungevanoUna notte drammatica si è consumata lungo la superstrada SS77, nel tratto che conduce al casello dell’A14, dove ha perso la vita Gianluca Ausanio, 48 anni, originario di Napoli ma da tempo residente a ... blitzquotidiano.it Sbanda con la moto lungo una curva: morto sul colpo un centauro di 29 anni - facebook.com facebook Il governo sbanda sui tagli all'industria. Forza Italia: "I soldi per le imprese van trovati" x.com