Uomini e Donne quando va in onda la scelta di Ciro Solimeno | data e dettagli

La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è stata registrata e andrà in onda in una data futura. Dopo aver frequentato diverse corteggiatrici, il tronista ha deciso di concludere il percorso scegliendo Elisa Leonardi. La registrazione dell’episodio si è svolta recentemente e sarà trasmessa prossimamente in televisione. La decisione di Solimeno rappresenta il momento finale del suo percorso all’interno del programma, che ha coinvolto vari incontri e confronti con le corteggiatrici.

La scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è finalmente arrivata. Dopo una serie di alti e bassi, il tronista ha deciso di lasciare il programma con Elisa Leonardi. Ma quando andrà in onda questo attesissimo momento? Le anticipazioni rivelano quando la puntata sarà trasmessa su Canale 5 prima del termina della stagione. Scopriamo tutti i dettagli! Ernesto Passaro risponde alle accuse dopo la rottura con Cristiana Anania Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Ciro Solimeno ha vissuto un percorso turbolento nel programma. Dopo la rottura con Martina De Ioannon, il tronista ha affrontato momenti difficili. La sua decisione di diventare tronista è stata segnata da segnalazioni e dubbi sulla sua reale disponibilità a intraprendere una nuova relazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

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