Uomini e Donne scelta di Ciro Solimeno | quando va in onda

Uomini e Donne si avvicina a uno dei momenti più attesi della stagione: la scelta di Ciro Solimeno. Il percorso del tronista nel dating show di Maria De Filippi è arrivato alle battute finali e cresce la curiosità su quando verrà trasmesso il momento decisivo. Tra anticipazioni, dinamiche ancora aperte e ultime registrazioni in programma, emergono indicazioni sui tempi della scelta e sulla possibile messa in onda su Canale 5. Quando finisce la stagione 2025-2026 di U&D Il percorso di Ciro Solimeno da tronista. Dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon, Ciro Solimeno ha accettato il trono classico di Uomini e Donne. Il suo percorso è stato segnato da diversi momenti complessi e da numerose segnalazioni emerse nel corso delle puntate.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e donne, Ciro Solimeno ha già scelto Elisa Leonardi.

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«Da questo percorso ci aspettiamo di tutto ormai, anche che Ciro Solimeno esca da solo da Uomini e Donne. » Con queste parole si capisce bene il clima che si respira nello studio: tutto è ancora incerto e nessuno vuole fare previsioni. Dopo la fine della stori - facebook.com facebook