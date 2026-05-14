La stagione di Uomini e Donne sta per concludersi, ma alcune decisioni sono ancora da definire. In particolare, si attende la scelta di uno dei protagonisti, Ciro Solimeno, con la data di messa in onda ancora da annunciare. Il programma di Maria De Filippi ha trasmesso numerosi momenti significativi, tra cui la dichiarazione d’amore di Gemma Galgani a Mario Lenti. La trasmissione, anche quest’anno, ha mantenuto vivo l’interesse del pubblico con nuove coppie e situazioni in evoluzione.

La stagione di Uomini e Donne volge al termine, ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Il programma di Maria De Filippi, anche quest’anno, ha contribuito a creare nuove coppie regalando momenti epici come la dichiarazione d’amore di Gemma Galgani a Mario Lenti. La dama di Torino e il cavaliere pugliese si sono frequentati per diverse settimane senza mai darsi un bacio. Nonostante l’assenza di contatti intimi, Gemma non ha mai nascosto i propri sentimenti lasciandosi andare anche alle lacrime di fronte al rifiuto di Mario. E le altre coppie? Le lacrime di gioia. Lacrime ne ha versate spesso anche Agnese De Pasquale che, dopo varie delusioni, ha trovato l’amore in Roberto Priolo con cui ha lasciato la trasmissione e che sposerà presto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando finisce ‘Uomini e Donne’? La scelta di Ciro Solimeno: ecco quando andrà in onda

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