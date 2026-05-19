Le puntate di Uomini e Donne di martedì 19 e mercoledì 20 maggio 2026 porteranno su Canale 5 nuove tensioni tra trono over e trono classico. Mario Lenti tornerà al centro dello studio con Cinzia Paolini, provocando la reazione di Gemma Galgani. Spazio anche a Massimo e Barbara De Santi, a Diego Tavani lasciato da Marta e al percorso di Ciro Solimeno, ormai vicino alla scelta tra Elisa e Martina. Maria De Filippi guida il programma, con momenti di alta tensione e nuove emozioni per i protagonisti. Ernesto Passaro risponde alle accuse dopo la rottura con Cristiana Anania Mario e Cinzia riaccendono il trono over. Il trono over ripartirà da Mario Lenti, pronto a tornare in studio dopo un periodo di assenza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, anticipazioni 19 e 20 maggio 2026: balli, tensioni e scelte difficili

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Uomini e Donne, anticipazioni 5 maggio 2026 esterna emozionante tra Ciro e Martina

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