Anticipazioni Uomini e Donne 4-8 maggio | decisioni inaspettate e tensioni tra i protagonisti Accuse di accordo intervengono Tina e Gianni

Da webmagazine24.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate di “Uomini e Donne” programmate dal 4 all’8 maggio si registrano diverse novità, tra decisioni inattese e tensioni tra i protagonisti. Durante questa settimana si verificano anche alcuni confronti più intensi e accuse di accordi tra i partecipanti, con l’intervento di Tina e Gianni. Si assiste a cambi di percorso nei percorsi dei tronisti e a nuovi incontri nel Trono Over e nel Trono Classico, con momenti di confronto tra i protagonisti.

Nuovi sviluppi in arrivo nelle puntate di “Uomini e Donne” in onda dal 4 all’8 maggio, tra addii, ritorni e confronti accesi sia nel Trono Over che nel Trono Classico. Al centro dell’attenzione ci saranno Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Dopo le segnalazioni circolate nei giorni scorsi, i due ammetteranno di essersi rivisti lontano dalle telecamere. Sebastiano spiegherà che la frequentazione con Simona non è andata a buon fine, complice un legame mai del tutto risolto con Elisabetta. Da quel momento, i due avrebbero ripreso a frequentarsi con continuità, decidendo infine di lasciare il programma insieme. Una scelta che scatenerà la reazione degli opinionisti, con Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti ad accusarli di aver agito in accordo sin dall’inizio del percorso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Uomini e Donne, Tina e Gianni contro Mario: accuse durissimeNelle nuove puntate di Uomini e Donne al centro dello studio non c’è solo il Trono Over, ma soprattutto lo scontro tra Tina Cipollari, Gianni Sperti...

Uomini e Donne anticipazioni: Tina e Gianni smascherano Mario e CinziaScontro acceso nella nuova registrazione: gli opinionisti mettono alle strette Mario Lenti e Cinzia Paolini, accusandoli di accordi fuori dal...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 24 aprile - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne | Witty TV; Uomini e Donne anticipazioni: coppia Over lascia lo studio e una dama scoppia in lacrime; Le anticipazioni di Uomini e Donne del 29 aprile: per le corteggiatrici di Ciro c'è ancora speranza!; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 27 al 30 aprile 2026: Cristina contro Gloria, Cinzia si dichiara a Marco.

anticipazioni uomini anticipazioni uomini e donneUomini e Donne Anticipazioni scelta di Ciro Solimeno: ecco quando andrà in ondaCiro Solimeno si avvicina alla scelta nello studio di Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda su Canale 5. Ciro Solimeno si avvicina alla sua scelta nello studio di Uomini e Donne, ma quando andrà i ... comingsoon.it

anticipazioni uomini anticipazioni uomini e donneUomini e Donne, anticipazioni: Nicola e Giada vanno via insieme, Cinzia dubita di MarcoNicola e Giada annunceranno la loro scelta fuori dallo studio, mentre Cinzia vorrà capire se potrà davvero fidarsi di Marco prima di uscire con lui ... it.blastingnews.com

Trova facilmente notizie e video collegati.