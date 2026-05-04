Anticipazioni Uomini e Donne 4-8 maggio | decisioni inaspettate e tensioni tra i protagonisti Accuse di accordo intervengono Tina e Gianni

Nelle puntate di “Uomini e Donne” programmate dal 4 all’8 maggio si registrano diverse novità, tra decisioni inattese e tensioni tra i protagonisti. Durante questa settimana si verificano anche alcuni confronti più intensi e accuse di accordi tra i partecipanti, con l’intervento di Tina e Gianni. Si assiste a cambi di percorso nei percorsi dei tronisti e a nuovi incontri nel Trono Over e nel Trono Classico, con momenti di confronto tra i protagonisti.

Nuovi sviluppi in arrivo nelle puntate di “Uomini e Donne” in onda dal 4 all’8 maggio, tra addii, ritorni e confronti accesi sia nel Trono Over che nel Trono Classico. Al centro dell’attenzione ci saranno Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa. Dopo le segnalazioni circolate nei giorni scorsi, i due ammetteranno di essersi rivisti lontano dalle telecamere. Sebastiano spiegherà che la frequentazione con Simona non è andata a buon fine, complice un legame mai del tutto risolto con Elisabetta. Da quel momento, i due avrebbero ripreso a frequentarsi con continuità, decidendo infine di lasciare il programma insieme. Una scelta che scatenerà la reazione degli opinionisti, con Tina Cipollari e Gianni Sperti pronti ad accusarli di aver agito in accordo sin dall’inizio del percorso.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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