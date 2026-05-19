Oggi, 19 maggio 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, con aggiornamenti in diretta disponibili in streaming. La trasmissione include le segmenti dedicati al Trono Over e al Trono Classico, con le rispettive dinamiche e incontri tra i protagonisti. La puntata viene trasmessa nel pomeriggio e può essere seguita anche tramite video pubblicati su Witty TV. Le anticipazioni indicano che ci saranno confronti e situazioni inedite tra i partecipanti.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 19 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ciro a confronto con Elisa e Martina. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono classico con Barbara delusa dal comportamento di Massimo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 19 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (19 maggio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta

Sullo stesso argomento

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (19 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 19 marzo 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (4 maggio 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TVUomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 4 maggio 2026 in onda su Canale 5.

Uomini e Donne, caos al trono over, Cinzia lascia furiosa: Mario e Marco litigano • Caos a Uomini e Donne: la confessione shock di Marco Troiani riaccende lo scontro con Mario Lenti per Cinzia Paolini. Anticipazioni su accuse e addii in studio. x.com

Chi è Marco G. di Uomini e Donne, diviso tra Jessica e Luana: scatta il bacio| Confronto a tre in studioMarco G., chi è il cavaliere del Trono Over di Uomini e donne: diviso tra Jessica e Luana, sarebbe scattato un bacio secondo le anticipazioni di oggi ... ilsussidiario.net

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 18 maggio 2026| Gloria contro Cristina: Massimo chiude con BarbaraAnticipazioni Uomini e Donne, puntata oggi 18 maggio 2026: Gloria Nicoletti contro Cristina Tenuta: Massimo chiude con Barbara De Santi ... ilsussidiario.net