Università a Cesena 122 posti letto per il diritto allo studio | la Regione garantisce la copertura totale delle borse

A Cesena sono stati messi a disposizione 122 posti letto presso le residenze gestite da ER, nel quadro di un nuovo piano regionale dedicato al diritto allo studio. La Regione ha confermato di garantire il finanziamento completo delle borse di studio per gli studenti universitari della zona. La misura si inserisce in un progetto più ampio di sostegno alle esigenze di accoglienza e di supporto agli studenti che frequentano le università locali.

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Cresce l'impegno per l'accoglienza e il sostegno agli studenti universitari a Cesena. All'interno del nuovo piano regionale per il diritto allo studio, la città romagnola mette a disposizione 122 posti letto attraverso le residenze gestite da Er.Go, contribuendo al sistema di ospitalità per i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Università, la Regione garantisce la copertura totale delle borse di studioPer il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti... Università, borse di studio al 100%: la Regione Siciliana garantisce la copertura totale per il secondo annoPer il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti...