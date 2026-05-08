Università oltre 160 milioni per borse di studio agli studenti e alloggi | 100 posti letto anche a Rimini

Le università dell’Emilia-Romagna hanno stanziato oltre 160 milioni di euro destinati a borse di studio e servizi per gli studenti. Sono stati inoltre resi disponibili circa 4.000 posti letto, tra cui 100 a Rimini. Questi fondi e strutture sono destinati a sostenere le esigenze degli studenti universitari, offrendo supporto economico e alloggi nelle diverse sedi regionali.

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