Giovedì 21 maggio 2026, alle 17.30, l’Università del Sannio ospiterà il primo incontro di un ciclo dedicato ai diritti umani e alla pace, centrato sulla presentazione del libro “Storia di Gaza”. L’evento segnerà l’apertura di una serie di appuntamenti che approfondiranno tematiche legate alle condizioni di vita e alle vicende legate a questa regione. La discussione sarà condotta con l’intervento di un autore che ha scritto il volume, in un contesto di confronto pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17.30, l’Università degli Studi del Sannio inaugura un ciclo di appuntamenti dedicato al tema dei diritti umani e della pace con la presentazione del volume Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti di Arturo Marzano, pubblicato nel 2025 da il Mulino. L’incontro, che si svolgerà presso la Sala studio del Polo didattico di Via delle Puglie, offrirà l’occasione per approfondire la storia e la complessità della Striscia di Gaza, andando oltre le semplificazioni e le rappresentazioni riduttive spesso restituite dalla cronaca. Un territorio oggi percepito prevalentemente come simbolo di distruzione e sofferenza, ma la cui vicenda storica è essenziale per comprendere il conflitto israelo-palestinese e gli equilibri geopolitici del Medio Oriente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Diritti umani e pace, all’Università del Sannio il ciclo di incontri si apre con Arturo Marzano e il libro Storia di Gaza

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