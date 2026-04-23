Diritti umani a rischio | Amnesty allerta su Gaza e Sudan

Amnesty International ha pubblicato il rapporto 2025-2026 in cui segnala una crisi dei diritti umani in Gaza e Sudan. Secondo il documento, l’instabilità geopolitica e le nuove dinamiche economiche globali stanno influenzando i mercati e la sicurezza nelle regioni coinvolte. La situazione nei due territori è descritta come critica, con violazioni dei diritti fondamentali che continuano a verificarsi sotto l’attenzione internazionale.

?? Cosa sapere Amnesty segnala crisi dei diritti umani in Gaza e Sudan nel rapporto 2025-2026. Instabilità geopolitica e nuove dinamiche economiche globali influenzano i mercati e la sicurezza. Amnesty International segnala come le azioni di attori influenti stiano provocando la frammentazione dei diritti umani globali, con riferimenti diretti ai conflitti in Striscia di Gaza e in Sudan nel rapporto 2025-2026. Seduti a questa tavola, mentre il mondo sembra scivolare verso una stagione di asprezza .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diritti umani a rischio: Amnesty allerta su Gaza e Sudan Notizie correlate Gaza, famiglia verso l’Italia su ordine del tribunale: rischio concreto per la vita e diritti umani tutelati.Il Tribunale di Roma ha intimato al Ministero degli Esteri e al Consolato italiano di Tel Aviv di rilasciare i visti d’ingresso per una famiglia... “Amnesty Rocks!”, a Bergamo serata di musica e difesa dei diritti umaniÈ tutto pronto per la nuova edizione di “Amnesty Rocks!”, evento che unisce musica rock dal vivo e difesa dei diritti umani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Diritti umani nel mondo: la situazione nel nuovo rapporto di Amnesty International; Diritti umani: Amnesty International, mondo a rischio di deriva autoritaria | blue News; AI Act, perché la Fria diventa centrale per i diritti fondamentali; Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura (CPT): rapporto annuale del 2025. Diritti umani nel mondo: la situazione nel nuovo rapporto di Amnesty InternationalIl report 2026 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo è pieno zeppo di denunce di violazioni. Crimini contro l'umanità e guerre alimentate da trasferimenti illegali di a ... osservatoriodiritti.it Amnesty International, mondo a rischio di deriva autoritariaNon siamo di fronte a un lento sgretolamento ai margini del sistema, ma a un attacco aperto alle sue fondamenta: con queste parole Agnès Callamard, segretaria generale Amnesty International, present ... swissinfo.ch A Strasburgo, al @coe oggi ho interrogato il Commissario per i diritti umani, O’Flaerthy sul rispetto dei diritti umani, degli obblighi derivanti dalla Convenzione Europea e dai principi costituzionali in relazione all’entrata in vigore del Patto UE sulla migrazione x.com Il resoconto 2026 della ong sulle tendenze globali e la situazione dei diritti umani in 144 Paesi di tutti i continenti parla di un ordine predatori https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/diritti-umani-rapporto-amnesty-international-yopxbd25 CGIL Confe - facebook.com facebook