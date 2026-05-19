Union Brescia-Casarano Calcio mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C tra l’Union Brescia e il Casarano Calcio. La sfida si disputa dopo che all’andata la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 3-0, rendendo difficile la rimonta per la squadra di casa. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con gli scommettitori che osservano attentamente le probabilità di ogni squadra.

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