Union Brescia-Casarano Calcio mercoledì 20 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C tra l’Union Brescia e il Casarano Calcio. La sfida si disputa dopo che all’andata la squadra ospite ha conquistato una vittoria per 3-0, rendendo difficile la rimonta per la squadra di casa. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con gli scommettitori che osservano attentamente le probabilità di ogni squadra.
Ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C e l’Union Brescia di Corini affronta il Casarano Calcio in una gara già ampiamente indirizzata dopo lo 0 a 3 dell’andata. Le rondinelle hanno gestito le serpi senza neppure premere troppo sull’acceleratore, chiudendo i conti già nel primo tempo per poi arrotondare nella ripresa. Possono permettersi di perdere con 3 gol di scarto e comunque passare il turno.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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