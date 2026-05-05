Cosenza-Casarano Calcio mercoledì 06 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 20:00 si gioca il secondo turno dei playoff di serie C tra il Cosenza, allenato da Buscè, e il Casarano Calcio. La partita si svolge allo stadio di casa del Cosenza, con le due squadre pronte a sfidarsi in una sfida che vale l’accesso alla fase successiva della competizione. Sono state diffuse le formazioni ufficiali e le quote scommesse relative all’incontro.

Secondo turno dei playoff di serie C con il Cosenza di Buscè impegnato in casa contro il sorprendente Casarano Calcio. I lupi hanno chiuso il torneo al quarto posto in classifica, scavalcati dalla Salernitana all’ultima giornata, dopo il pareggio nell’ultimo turno contro la Cavese. Squadra interessante quella calabrese partita in sordina ma capace a tratti di insidiare addirittura la vetta trascinata soprattutto dal rendimento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cosenza-Casarano Calcio (mercoledì 06 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Catania-Casarano Calcio (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiClamoroso al Cibali, per scomodare una locuzione d’altri tempi: il Catania secondo in classifica e ormai lontano dalla vetta si separa da Toscano e... Heracles Almelo-Utrecht (venerdì 06 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiUn mese la sfida tra Heracles Almelo e Utrecht sarebbe potuta essere uno scontro diretto nella lotta per evitare una possibile retrocessione ma oggi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cosenza, mercoledì la sfida al Marulla contro il Casarano. I tifosi delle due curve resteranno fuori; Sarà il Casarano l'avversario del Cosenza al Marulla nel 2 turno dei play-off. Avanti anche Casertana e Crotone; Serie C playoff. Cosenza-Casarano, decisa data ed orario del match; Cosenza-Casarano: è ufficiale l’orario di inizio della partita del Marulla · CosenzaChannel.it. Cosenza, ai playoff ecco il Casarano di ChiricóI salentini hanno sbancato il campo del Monopoli e mercoledì sera saranno di scena al Marulla contro la formazione di Buscé. Ai Lupi basterà anche il pareggio per accedere al terzo turno degli sparegg ... cosenzachannel.it Cosenza-Casarano: è ufficiale l’orario di inizio della partita del MarullaCosenza-Casarano si giocherà mercoledì 6 maggio alle ore 20,00 allo stadio San Vito – Marulla. La partita è valida per il 2° turno dei playoff nazionali di Serie C. Il Cosenza per qualificarsi potrà ... cosenzachannel.it Il Cosenza Calcio comunica le modalità di vendita e i prezzi dei biglietti per la gara dei playoff, in programma mercoledì 6 maggio. www.ilcosenza.it/2026/05/04/playoff-serie-c-al-via-prevendita-biglietti-per-cosenza-casarano/ #playoff2026 #seriecskywifi #l - facebook.com facebook