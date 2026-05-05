Cosenza-Casarano Calcio mercoledì 06 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I lupi favoriti contro le serpi di Di Bari

Mercoledì 6 maggio 2026 alle ore 20:00 si disputa la partita tra Cosenza e Casarano Calcio, valida per il secondo turno dei playoff di serie C. La sfida si svolge allo stadio dei lupi, con il Cosenza che parte con i favori del pronostico contro la squadra di Di Bari. Sono state rese note le formazioni, i convocati e le quote scommesse relative alla partita.

Secondo turno dei playoff di serie C con il Cosenza di Buscè impegnato in casa contro il sorprendente Casarano Calcio. I lupi hanno chiuso il torneo al quarto posto in classifica, scavalcati dalla Salernitana all’ultima giornata, dopo il pareggio nell’ultimo turno contro la Cavese. Squadra interessante quella calabrese partita in sordina ma capace a tratti di insidiare addirittura la vetta trascinata soprattutto dal rendimento. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cosenza-Casarano Calcio (mercoledì 06 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. I lupi favoriti contro le serpi di Di Bari Notizie correlate Cosenza-Casarano Calcio (mercoledì 06 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiSecondo turno dei playoff di serie C con il Cosenza di Buscè impegnato in casa contro il sorprendente Casarano Calcio. Casertana-Crotone (mercoledì 06 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partite sul filo del rasoio al Pinto di CasertaSecondo turno dei playoff di Serie C e la Casertana di Coppitelli è impegnata in casa contro il Crotone di Longo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie C playoff. Cosenza-Casarano, decisa data ed orario del match; Cosenza, mercoledì la sfida al Marulla contro il Casarano. I tifosi delle due curve resteranno fuori; Sarà il Casarano l'avversario del Cosenza al Marulla nel 2 turno dei play-off. Avanti anche Casertana e Crotone; Cosenza-Casarano: è ufficiale l’orario di inizio della partita del Marulla · CosenzaChannel.it. Cosenza, ai playoff ecco il Casarano di ChiricóI salentini hanno sbancato il campo del Monopoli e mercoledì sera saranno di scena al Marulla contro la formazione di Buscé. Ai Lupi basterà anche il pareggio per accedere al terzo turno degli sparegg ... cosenzachannel.it Cosenza, mercoledì la sfida al Marulla contro il Casarano. I tifosi delle due curve resteranno fuoriCOSENZA Sarà dunque il Casarano l’avversario del Cosenza nel secondo turno dei playoff, in programma il prossimo 6 maggio allo stadio Marulla. La formazione pugliese ha conquistato l’accesso alla fa ... corrieredellacalabria.it Il Cosenza Calcio comunica prezzi e modalità di vendita per il playoff contro il Casarano, con biglietti ridotti e prevendita online e fisica. Leggi l’approfondimento https://www.metisonline.org/2026/05/05/playoff-serie-c-iniziata-la-prevendita-dei-biglietti - facebook.com facebook