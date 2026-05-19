Dieci anni dopo la sua uscita, Uncharted 4: Fine di un ladro rimane uno dei giochi più apprezzati tra le esclusive pubblicate su PlayStation. Il titolo, sviluppato da uno studio noto per i suoi videogiochi d'azione e avventura, ha riscosso grande successo tra i giocatori e la critica. La sua uscita risale a circa un decennio fa, confermando la sua duratura popolarità nel tempo. La sua presenza nel catalogo di PlayStation continua a essere significativa anche oggi.

A dieci anni dalla sua uscita, Uncharted 4: Fine di un ladro è ancora uno dei titoli di punta tra le esclusive pubblicate su PlayStation. Il capitolo finale della storia di Nathan Drake, infatti, nel 2016 ha fissato degli standard tecnici e creativi che ancora oggi in pochi hanno raggiunto. Inoltre, il quarto capitolo della saga avventuristica di Naughty Dog ha anche segnato un punto di non ritorno per tutti coloro che hanno voluto provare a creare opere simili. Diventare grandi. Uncharted 4: Fine di un ladro è il capitolo più introspettivo della serie ed è questo uno dei motivi per il quale sentiamo ancora la nostalgia di questo titolo. Nathan è ormai più vicino ai quarant’anni che non ai trenta e sembra aver rinunciato alla vita avventurosa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Uncharted 4: Fine di un ladro – dieci anni senza Nathan Drake

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oggi Uncharted 4 Fine di un Ladro Compie 10 Anni

Sullo stesso argomento

Motta, con il tour per i dieci anni de La fine dei vent’anni al MengoArezzo, 13 marzo 2026 – Continuano gli annunci di MEN/GO MUSIC FEST, in scena dal 14 al 18 luglio ad Arezzo: ad aprire questa edizione del festival...

Uncharted: 18 anni dopo, svelato il segreto nascostoUn segreto sepolto per diciotto anni è stato portato alla luce nel primo capitolo della saga Uncharted, svelando un omaggio nascosto agli...

#Uncharted 4: Fine di un Ladro usciva il 10 maggio 2016 su PlayStation 4, e il mondo dei videogiochi non era mai stato così cinematografico e maturo. x.com

Naughty Dog - Uncharted 4: Fine di un ladro è stato rilasciato 10 anni fa oggi, il 10 maggio 2016! Un grande grazie a ogni fan che ha vissuto questa straordinaria avventura di Nathan Drake. reddit

Uncharted 4: Naughty Dog celebra i 10 anni, anche con il messaggio di Nolan NorthIl 10 maggio 2016 usciva Uncharted 4 – Fine di un Ladro, ultimo capitolo della saga di Naughty Dog con protagonista Nathan Drake. Sul sito ufficiale degli sviluppatori è stato condiviso un post per ce ... vgmag.it

5 motivi per rigiocare Uncharted 4 Fine di un Ladro: l'ultima avventura di Nathan DrakeSin dal primo capitolo apparso su PS3, quella di Uncharted è diventata nel tempo una delle serie simbolo del gaming su PlayStation. L'epopea di Nathan Drake si è infine conclusa con Uncharted 4 Fine ... everyeye.it