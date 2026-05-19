Una notte al museo arriva a Miramare | il grande evento per famiglie al tempo degli antichi egizi

Sabato 23 maggio 2026 si svolgerà a Miramare una serata dedicata alla cultura con l’evento “Una notte al museo”. Questa iniziativa fa parte della Notte europea dei musei, promossa dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom. L’evento coinvolge numerosi musei in tutta Europa, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla storia e all’arte. A Miramare, le famiglie potranno partecipare a attività e visite tematiche legate agli antichi Egizi.

Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte europea dei musei, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom, che si svolge in contemporanea in tutto il continente europeo con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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