330 tesori egizi | il nuovo museo al Castello Sforzesco

Oggi, giovedì 5 marzo 2026, apre al pubblico la Galleria Antico Egitto nel Castello Sforzesco di Milano. La struttura ospita 330 tesori egizi, tra cui manufatti e reperti storici. La mostra si trova all’interno del castello e sarà accessibile ai visitatori. La nuova esposizione si inserisce nel percorso del museo, che si trova nel cuore della città.

La nuova Galleria Antico Egitto apre le sue porte al pubblico oggi, giovedì 5 marzo 2026, all'interno del Castello Sforzesco di Milano. Questa inaugurazione porta alla luce circa 330 reperti che testimoniano la storia millenaria della civiltà sorta sulle rive del Nilo. L'allestimento si presenta ampliato e contemporaneo, offrendo un percorso espositivo che include sarcofagi, statue, corredi funebri e manufatti di straordinaria fattura. Un video hyperlapse cattura in sessanta secondi l'intera bellezza di questa collezione, evidenziando la ricchezza del patrimonio civico milanese. Un Viaggio Visivo nel Tempo. Il cuore pulsante dell'esposizione risiede nella varietà degli oggetti presentati, che spaziano dai grandi sarcofagi ai piccoli amuleti.