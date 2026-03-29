Il Museo Villa Bassi Rathgeb organizza un evento speciale per Pasquetta dedicato a famiglie e bambini. L’attività prevede momenti di gioco e intrattenimento pensati per coinvolgere i visitatori di tutte le età. L’evento si svolge nel cortile e nelle sale della villa, con iniziative specifiche per i più piccoli. La manifestazione si tiene durante la giornata di lunedì di Pasqua.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Al Museo Villa Bassi Rathgeb, la Pasquetta si trasforma in un’esperienza di gioco pensata per tutta la famiglia. Lunedì 6 aprile 2026, alle ore 15.30, il museo di Abano Terme ospita “Obiettivo Tesoro! Escape Room al Museo”, un’avventura coinvolgente tra le stanze della Villa e il giardino. Tra indizi da decifrare, piccoli misteri da risolvere e momenti di divertimento condiviso, grandi e piccoli saranno protagonisti di un’esperienza dinamica. Al termine del gioco, spazio a un momento conviviale con dolci pasquali e una gustosa sorpresa da portare a casa, per concludere il pomeriggio in allegria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Speciale Pasquetta al Museo Villa Bassi Rathgeb: evento per famiglie e bambini

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