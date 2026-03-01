Michael E Smith una jam session sotterranea

Due fogli bianchi A3, due ceste, visori per la realtà aumentata, parrucche, un pallone da basket, scatole di scarpe, tovaglie, chitarre elettriche, uno skateboard e palline sono alcuni degli oggetti raccolti in un’attività artistica sotterranea condotta da Michael E. Smith. La sua performance coinvolge strumenti e materiali diversi, creando un ambiente di sperimentazione e contaminazione tra arte e vita quotidiana.

Mostre «CC», la personale dell'artista nei sotterranei del Palazzo Bentivoglio, a cura di Simone Menegoi e Tommaso Pasquali, aperta al pubblico fino al 26 aprile Due fogli bianchi A3, due ceste, due visori per la realtà aumentata, due parrucche, un pallone da basket, due scatole di scarpe, due tovaglie, due chitarre elettriche, uno skateboard, palline da tennis, due macchinine scarnificate, un tavolo, una giacca, un letto di ottone, dei selfie stick, due solidi ricoperti da un velluto rosso e uno bianco, due dispositivi luminosi, un prato artificiale, un vaso, due mani di Mickey Mouse in gomma piuma, palloncini, cinque scatole di ventilatori da soffitto, due lampade a LED con lunghe braccia flessibili. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Michael E. Smith, una jam session sotterranea Leggi anche: Rahma live concert e Jam session Leggi anche: Lucky Salvadori live - Jam session Spaventapasseri Una selezione di notizie su Michael. Temi più discussi: CC: nei sotterranei di Bologna l'inquietante doppio di Michael E. Smith; Michael E. Smith: Le mie opere nascono dai ricordi e dalla volontà di non chiudermi; A Bologna Michael E. Smith ci invita a distrarci; Guida alle mostre da visitare quest'inverno a Bologna. CC. Michael E. Smith a Palazzo BentivoglioDopo aver ospitato progetti che intrecciano architettura, memoria e sperimentazione, Palazzo Bentivoglio presenta dal 30 gennaio al 26 aprile 2026 CC, mostra personale di Michael E. Smith (Detroit, ... itinerarinellarte.it Una mostra misteriosa ed enigmatica popola i sotterranei di uno storico palazzo bologneseNei sotterranei di Palazzo Bentivoglio a Bologna, ripensati per l’occasione e trasformati in un luogo essenziale, la mostra CC, personale di Michael E. Smith (Detroit, 1977), la cui pratica artistica ... artribune.com Michael Jackson FanSquare. . OTTO GRAMMY AWARDS In questo giorno di 42 anni fa, 28 febbraio 1984, l'uragano Michael Jackson si abbatteva sulla 26ª edizione dei Grammy Awards, in scena allo Shrine Auditorium di Los Angeles. In totale, il Re del P - facebook.com facebook Nuove accuse contro Michael Jackson da parte dei fratelli Cascio: «Era un predatore seriale di minori. Drogati, violentati e abusati sessualmente». La replica: «Un tentativo disperato di estorcere denaro» x.com