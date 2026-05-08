E' stato reso disponibile il trailer ufficiale del nuovo film di Pedro Almodóvar, intitolato ‘Amarga Navidad’. L’annuncio è arrivato da Warner Bros. Italia, che ha mostrato le prime immagini del progetto, diretto dal regista noto per il suo stile distintivo nel cinema spagnolo e per aver vinto due premi Oscar. Il trailer anticipa un film che combina elementi di fascino e tensione, senza ulteriori dettagli sulla trama.

Warner Bros. Italia ha diffuso il trailer ufficiale di Amarga Navidad, il nuovo progetto cinematografico firmato da Pedro Almodóvar, maestro del cinema spagnolo contemporaneo e due volte premio Oscar. Il regista torna a esplorare l’animo umano attraverso una narrazione che si preannuncia intensa e stratificata. Dentro le pieghe di ‘Amarga Navidad’. Il regista iberico Pedro Almodóvar, dopo il suo ultimo film La stanza accanto, torna sul grande schermo, proponendoci un film affascinante e tesissimo. Amarga Navidad sarà al cinema dal 21 maggio. Questo accadrò in quasi contemporanea con la sua presentazione in concorso al Festival di Cannes, il nuovo film del maestro del cinema spagnolo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il trailer del nuovo film di Pedro Almodóvar ‘Amarga Navidad’ è un mix di fascino e tensione

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