Guardia di Finanza il Roan ha incontrato gli studenti per diffondere la cultura della legalità

In occasione della “Giornata del mare e della cultura marina” 2026, il Reparto operativo aeronavale di Ancona ha organizzato una serie di iniziative rivolte agli studenti. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra la Guardia di Finanza e i giovani, promuovendo la conoscenza delle attività di controllo e tutela del territorio. Durante l’evento, sono stati coinvolti studenti in incontri e momenti di approfondimento sulla legalità e la sicurezza marittima.

MILANO – In occasione della “Giornata del mare e della cultura marina” 2026, il Reparto operativo aeronavale di Ancona ha promosso una serie di iniziative volte a consolidare il legame tra il La Guardia di Finanza e le nuove generazioni.Dal 13 al 19 di aprile, le basi navali di Ancona e San.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Torna il premio LeggiAmo a scuola: guardia di finanza e scuole insieme per la cultura della legalitàIl comando provinciale della finanza di Como promuove una nuova edizione del concorso letterario "Premio LeggiAmo a Scuola. Lotta al sovraindebitamento e all'usura, due premi di laurea per diffondere la cultura della legalitàDue premi di laurea per tesi che abbiano trattato tematiche legate al sovraindebitamento e all'usura in ambito giuridico, economico, sociologico e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Modifica della viabilità lunedi 20 aprile per inaugurazione caserma Guardia di Finanza; Inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza in via Chiesa; Guardia di Finanza: il giuramento di 1200 allievi marescialli; Buongiorno Guardia di Finanza. Il Sinafi evidenzia al Coge le criticità. Guardia finanza, controlli su spesa Asp Crotone per l’AdiAcquisizione documentale presso l'Azienda sanitaria provinciale e in diverse strutture private convenzionate del crotonese ... ilcrotonese.it Guardia di Finanza, proroga di sei mesi per Andrea De Gennaro: resterà comandante generale fino al 31 dicembre 2026Guardia di Finanza, proroga di sei mesi per Andrea De Gennaro: il comandante generale resterà in carica fino al 31 dicembre 2026. La decisione del governo con un emendamento al decreto Sicurezza. infodifesa.it Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Civitavecchia #NoiconVoi - facebook.com facebook A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro. #Tg1 Stefano Fumagalli x.com