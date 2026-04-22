Guardia di Finanza il Roan ha incontrato gli studenti per diffondere la cultura della legalità

Da anconatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della “Giornata del mare e della cultura marina” 2026, il Reparto operativo aeronavale di Ancona ha organizzato una serie di iniziative rivolte agli studenti. L’obiettivo è rafforzare il rapporto tra la Guardia di Finanza e i giovani, promuovendo la conoscenza delle attività di controllo e tutela del territorio. Durante l’evento, sono stati coinvolti studenti in incontri e momenti di approfondimento sulla legalità e la sicurezza marittima.

MILANO – In occasione della “Giornata del mare e della cultura marina” 2026, il Reparto operativo aeronavale di Ancona ha promosso una serie di iniziative volte a consolidare il legame tra il La Guardia di Finanza e le nuove generazioni.Dal 13 al 19 di aprile, le basi navali di Ancona e San.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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