Un gruppo di squali avvistato nel Golfo di Napoli | esemplari lunghi 5 metri tra Ischia e Capri

Un gruppo di squali lunghi circa cinque metri è stato avvistato nelle acque tra Ischia e Capri, nel Golfo di Napoli. I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli hanno confermato l'avvistamento e stanno monitorando la presenza di questi esemplari. La scoperta riguarda una popolazione di squali che nuota in quella zona da alcuni giorni. Le autorità sono state informate dell'evento.