Un gruppo di squali avvistato nel Golfo di Napoli | esemplari lunghi 5 metri tra Ischia e Capri
Un gruppo di squali lunghi circa cinque metri è stato avvistato nelle acque tra Ischia e Capri, nel Golfo di Napoli. I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli hanno confermato l'avvistamento e stanno monitorando la presenza di questi esemplari. La scoperta riguarda una popolazione di squali che nuota in quella zona da alcuni giorni. Le autorità sono state informate dell'evento.
I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli hanno avvistato una popolazione di squali nelle acque del Golfo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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