Balenottera comune tra Punta Campanella e Capri | il video

Un'equipe del Diving Barracuda ha catturato in un video uno sguardo ravvicinato a una balenottera comune tra Punta Campanella e l'isola di Capri. Lo spettacolare scenario marino fa da sfondo alle immagini, che mostrano l'animale nuotare in acque frequentate anche da altri grandi cetacei, come i capodogli. Questo tratto di mare è noto per la presenza regolare di queste creature, che attraversano frequentemente questa zona durante le loro migrazioni.

L'avvistamento e il video, con uno sfondo davvero spettacolare, è del Diving Barracuda. Le Balenottere comuni e altri grandi cetacei, come i capodogli, attraversano spesso questo tratto di mare. La zona, insieme a parte del Golfo di Napoli fin oltre Ischia, qualche anno fa è stata inserita tra le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Balenottera comune tra Punta Campanella e Capri. L'avvistamento è del Barracuda Diving

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