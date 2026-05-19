Un uomo forza i tornelli della Stazione Centrale di Milano armato di mannaia
Lunedì 18 maggio, alla Stazione Centrale di Milano, un uomo ha forzato i tornelli di accesso ai binari armato di mannaia. La scena ha provocato momenti di tensione tra i presenti, che hanno assistito alla scena con paura e sgomento. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno immediatamente bloccato l’area e fermato l'uomo. Le autorità stanno verificando i motivi dell’episodio e stanno procedendo con le indagini.
Momenti di panico, lunedì 18 maggio, ai varchi di accesso ai binari: l'extracomunitario è stato poi bloccato col taser . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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