Un uomo forza i tornelli della Stazione Centrale di Milano armato di mannaia

Lunedì 18 maggio, alla Stazione Centrale di Milano, un uomo ha forzato i tornelli di accesso ai binari armato di mannaia. La scena ha provocato momenti di tensione tra i presenti, che hanno assistito alla scena con paura e sgomento. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno immediatamente bloccato l’area e fermato l'uomo. Le autorità stanno verificando i motivi dell’episodio e stanno procedendo con le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui