Un Posto al Sole spoiler 19 maggio 2026 | Leo manipola Cristina Greta chiede ancora a Ferri…
Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 19 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Cristina è molto felice per il suo riavvicinamento a Leo, la figlia di Ferri apparirà sempre più ammaliata da lui e non si renderà conto che il ragazzo la manipola. Greta sta soffrendo molto a causa della distanza che si è creata con la figlia dopo che lei ha scoperto che tradiva Edoardo con Mori. Più volte ha chiesto a Roberto di aiutarla a risolvere questa spiacevole situazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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