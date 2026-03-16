Un Posto al Sole spoiler 16 marzo 2026 | nuovo scontro tra Ferri e Cristina Greta nasconde un segreto?

Lunedì 16 marzo 2026, nel primo episodio della settimana di Un posto al sole, si assisterà a un nuovo scontro tra Ferri e Cristina. Nel frattempo, Greta tiene nascosto un segreto che potrebbe influenzare le prossime vicende. I fan della soap si domandano cosa accadrà durante la puntata, mentre i personaggi affrontano tensioni e rivelazioni che coinvolgono diversi protagonisti.

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 16 marzo 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Cristina e Teo si avvicineranno sempre di più, ma oltre alla loro amicizia crescerà anche la preoccupazione. Tra Ferri e la figlia scoppierà l'ennesima discussione accesa e Marina resterà impotente davanti a loro. L'ennesimo scontro con Cristina spingerà Roberto a chiamare Greta, la donna però a quanto pare sta nascondendo un segreto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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