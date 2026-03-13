Un Posto al Sole anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026 | Alberto non riesce a togliersi Anna dalla testa
© US Rai Nonostante i sensi di colpa nei riguardi di Gianluca, Alberto Palladini non riesce a togliersi dalla testa Anna Toscano. Il dilemma accompagna infatti l’avvocato nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, dopo il momento di ardente passione vissuto con la “fidanzata” del figlio, la quale continua a comportarsi in maniera decisamente enigmatica. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. La soap si può vedere anche in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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