Un italiano nuovo ct dell' Ucraina chi è Andrea Maldera | ha scelto di vivere a Leopoli nonostante la guerra

La Federcalcio ucraina ha comunicato la nomina di un nuovo commissario tecnico per la nazionale, un italiano di nome Andrea Maldera. È la prima volta che la squadra viene affidata a un allenatore straniero. Maldera ha deciso di stabilirsi a Leopoli, città vicino al confine orientale, nonostante il conflitto in corso nella regione. La sua scelta di vivere lì ha attirato attenzione, considerando la situazione di sicurezza e il contesto di guerra che interessa l’Ucraina.

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