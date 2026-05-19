Un italiano nuovo ct dell' Ucraina chi è Andrea Maldera | ha scelto di vivere a Leopoli nonostante la guerra
La Federcalcio ucraina ha comunicato la nomina di un nuovo commissario tecnico per la nazionale, un italiano di nome Andrea Maldera. È la prima volta che la squadra viene affidata a un allenatore straniero. Maldera ha deciso di stabilirsi a Leopoli, città vicino al confine orientale, nonostante il conflitto in corso nella regione. La sua scelta di vivere lì ha attirato attenzione, considerando la situazione di sicurezza e il contesto di guerra che interessa l’Ucraina.
La Federcalcio di Kiev ha annunciato la nomina a commissario tecnico dell'Ucraina di Andrea Maldera. Si tratta della prima volta che un allenatore straniero guiderà i gialloblù. La notizia è stata data nella giornata di ieri, lunedì 18 maggio, e ha destato un certo clamore. Si tratta perlopiù di commenti entusiastici. La federazione ucraina ha comunicato la propria decisione con un video postato su Instagram, il tutto accompagnato dalla canzone "Per sempre sì" di Sal Da Vinci. Un modo per omaggiare il Paese del suo nuovo commissario tecnico. Ma chi è Andrea Maldera? Nato a Milano il 18 maggio 1971, è figlio di Luigi "Gino" Maldera e nipote di Attilio e Aldo Maldera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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