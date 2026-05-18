Andrea Maldera è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale ucraina di calcio. La sua famiglia si trasferirà a Leopoli, città situata nella regione in cui si svolgono i principali combattimenti, e vivrà lì con la moglie. La scelta di rimanere in Ucraina avviene nonostante le difficoltà causate dal conflitto in corso, e Maldera assumerà ufficialmente il suo incarico nei prossimi giorni. La sua presenza in loco rappresenta un segnale di continuità per la squadra nazionale.

È italiano il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio ucraina. La federcalcio di Kiev ha infatti annunciato l’ingaggio di Andrea Maldera quale nuovo ct, con un contratto di due anni. Nonostante la guerra, l’allenatore italiano vivrà in Ucraina, a Leopoli, assieme alla moglie. In conferenza stampa ha spiegato che è stata una sua decisione: “Credo che in questo momento così particolare per l’Ucraina, questa sia una grande responsabilità”. Maldera aveva già lavorato in passato con la nazionale ucraina come assistente di Andriy Shevchenko quando l’ex milanista era ct. Andrea Maldera nuovo ct dell’Ucraina Andrea Maldera è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio ucraina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Maldera nuovo ct dell'Ucraina, l'allenatore italiano vivrà a Leopoli con la moglie nonostante la guerra

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Historic Shift Tactical Visionary Andrea Maldera Set to Take Reins as Ukraines First Foreign Head

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