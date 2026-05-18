Andrea Maldera nuovo CT dell’Ucraina | la firma è ufficiale scelta diretta di Shevchenko
L’Ucraina ha annunciato ufficialmente la nomina di Andrea Maldera come nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. È il primo allenatore straniero nella storia del paese. La decisione è stata comunicata dalla federazione nazionale, che ha confermato come la scelta sia stata fatta senza concorsi o consultazioni pubbliche. La nomina segue una decisione diretta della federazione e si inserisce in un nuovo progetto tecnico. Maldera sostituisce il precedente allenatore, che non è più alla guida della nazionale.
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