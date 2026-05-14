A Milano, durante la pausa pranzo, sarà possibile ascoltare musica classica grazie a un nuovo appuntamento ideato nel centro della città. L’iniziativa mira a offrire ai lavoratori un momento di relax con musica dal vivo, inserendosi nelle attività culturali locali. La proposta è stata organizzata da un’associazione culturale che collabora con vari spazi pubblici del centro. L’evento si svolgerà a partire dalla prossima settimana e si ripeterà regolarmente ogni mese.

? Punti chiave Come cambierà la pausa pranzo dei lavoratori milanesi grazie a questa iniziativa?. Chi ha ideato questo nuovo programma musicale nel cuore di Milano?. Quali generi musicali verranno introdotti nel santuario a partire da settembre?. Come influirà questa proposta sul percorso culturale tra i musei milanesi?.? In Breve Programma Lunch time Concerts con artisti come Carlo Mascheroni e Tiziano Giudice.. Appuntamenti musicali previsti fino all'11 giugno con musicisti come Max Renger e Bruna Panella.. Concerto serale il 16 maggio con brani di Dvorak per pianoforte e archi.. Collaborazione con Museo Diocesano, Pinacoteca di Brera e direttore Michele Coppola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica classica a pranzo: il nuovo appuntamento nel cuore di Milano

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