Il grande golf torna in Abruzzo | dal 30 aprile al 2 maggio il Miglianico Alps Open
In Abruzzo si prepara a tornare il grande golf internazionale con il torneo Miglianico Alps Open, che si svolgerà dal 30 aprile al 2 maggio. L’evento rappresenta il secondo appuntamento della stagione dell’Italian Pro Tour presentato da Buccellati. La competizione si terrà nel golf club di Miglianico, coinvolgendo professionisti provenienti da diverse nazioni. La manifestazione si inserisce nel calendario ufficiale del circuito nazionale.
Il grande golf internazionale torna in Abruzzo con il Miglianico Alps Open, secondo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour presented by Buccellati. Il torneo, inserito nel calendario dell’Alps Tour, si disputerà da giovedì 30 aprile a sabato 2 maggio sul percorso del Golf Il Cerreto di.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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