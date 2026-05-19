Un giardino per Marco Pannella davanti a San Vittore | Le idee non valgono nulla senza l' azione
In occasione del decennale della scomparsa di Marco Pannella, sono stati intitolati i giardini di piazzale Aquileia a Milano, di fronte al carcere di San Vittore. Questa scelta ricorda il ruolo del leader radicale, molto attivo nel sostenere i diritti dei detenuti e nelle battaglie civili. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e membri di associazioni, con l’obiettivo di rendere omaggio alla memoria di Pannella e alle sue idee. Il luogo scelto, simbolico e centrale, si trova di fronte a un istituto penitenziario.
Nel decennale della morte di Marco Pannella, al leader radicale scomparso nel 2016 sono stati intitolati i giardini di piazzale Aquileia a Milano, davanti al carcere di San Vittore, luogo simbolico di molte battaglie in sostegno ai detenuti. La decisione deriva da una mozione di Alessandro De. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Un giardino per Marco Pannella davanti a San Vittore a 10 anni dalla sua scomparsa
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