Un giardino per Marco Pannella davanti a San Vittore | Le idee non valgono nulla senza l' azione

In occasione del decennale della scomparsa di Marco Pannella, sono stati intitolati i giardini di piazzale Aquileia a Milano, di fronte al carcere di San Vittore. Questa scelta ricorda il ruolo del leader radicale, molto attivo nel sostenere i diritti dei detenuti e nelle battaglie civili. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e membri di associazioni, con l’obiettivo di rendere omaggio alla memoria di Pannella e alle sue idee. Il luogo scelto, simbolico e centrale, si trova di fronte a un istituto penitenziario.

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