Un giardino per Marco Pannella davanti a San Vittore | Le idee non valgono nulla senza l' azione

Da milanotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del decennale della scomparsa di Marco Pannella, sono stati intitolati i giardini di piazzale Aquileia a Milano, di fronte al carcere di San Vittore. Questa scelta ricorda il ruolo del leader radicale, molto attivo nel sostenere i diritti dei detenuti e nelle battaglie civili. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e membri di associazioni, con l’obiettivo di rendere omaggio alla memoria di Pannella e alle sue idee. Il luogo scelto, simbolico e centrale, si trova di fronte a un istituto penitenziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel decennale della morte di Marco Pannella, al leader radicale scomparso nel 2016 sono stati intitolati i giardini di piazzale Aquileia a Milano, davanti al carcere di San Vittore, luogo simbolico di molte battaglie in sostegno ai detenuti. La decisione deriva da una mozione di Alessandro De. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Un giardino per Marco Pannella davanti a San Vittore a 10 anni dalla sua scomparsa

Video Un giardino per Marco Pannella davanti a San Vittore a 10 anni dalla sua scomparsa

Sullo stesso argomento

Milano: i giardini di San Vittore saranno dedicati a Marco PannellaI giardini di piazzale Aquileia riceveranno una dedica ufficiale a Marco Pannella, figura centrale della lotta per i diritti civili, in un'area...

Milano intitola a Marco Pannella i giardini di fronte a San Vittore: “Prezioso esempio di impegno e attivismo politico”Milano – Dieci anni fa moriva a Roma, dopo una lunga malattia, Marco Pannella, storico segretario del Partito radicale italiano, deputato della...

marco pannella un giardino per marcoUn giardino per Marco Pannella davanti a San Vittore: Le idee non valgono nulla senza l'azioneNel decennale della scomparsa, Milano ha ricordato il leader radicale con l'intitolazione dei giardini in piazzale Aquileia, davanti a un luogo simbolo di tante battaglie. Sala: Gli siamo debitori co ... milanotoday.it

marco pannella un giardino per marcoMarco Pannella, a Milano il giardino dedicato al leader dei Radicali vicino a San VittoreMarco Cappato: Il suo modo di fare politica con il corpo, con la non violenza, è una memoria che serve a tutti per il futuro ... milano.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web