La vita in Montana, le sfide di una serie strutturalmente diversa da Yellowstone e il futuro di Kacey Dutton: la nostra intervista a Luke Grimes. Che Yellowstone sarebbe proseguito, in un modo o nell'altro, lo sapevamo tutti. D'altronde, a ottobre del 2024, quando ancora neanche era cominciata la seconda parte della stagione finale, la quinta, proprio il sottoscritto scriveva su queste pagine che, nella ben nota faida fra Taylor Sheridan e Kevin Costner, ad avere il coltello dalla parte del manico era il primo e che, semmai, a rimetterci in una qualche maniera, era solo il fandom. E così eccoci qua, con un The Madison che, inizialmente, doveva essere uno spin-off della serie principale per poi mutare in un'altra storia sempre Montana-centrica, Marshals: A Yellowstone .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Marshals: A Yellowstone Story, intervista a Luke Grimes: “Kacey ha una grande storia da raccontare”

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