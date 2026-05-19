Il film tv della Rai “Un Futuro Aprile”, in onda su Raiuno il 21 maggio, trae ispirazione dal libro “Sola con te in un Futuro Aprile” scritto da Margherita Asta insieme a Michela Gargiulo e porta sullo schermo una delle vicende più drammatiche della storia recente italiana, raccontata attraverso il valore della memoria e della testimonianza. Alla presentazione erano presenti il regista Graziano Diana e gli attori principali Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari e Peppino Mazzotta, insieme alla stessa Margherita Asta, che è anche protagonista reale della storia narrata e coautrice del volume. Il film ricostruisce l’attentato mafioso avvenuto il 2 aprile 1985 a Pizzolungo, in Sicilia, quando una bomba destinata al magistrato Carlo Palermo colpì per errore l’auto di Barbara Asta, che morì insieme ai figli Giuseppe e Salvatore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Un futuro aprile”, intervista a Peppino Mazzotta: “Di fronte al dolore nasce una responsabilità: trasformarlo in testimonianza per evitare che si ripeta. Il Commissario Montalbano? Un classico che funziona”

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Un futuro aprile, intervista a Peppino Mazzotta: Di fronte al dolore nasce una responsabilità

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