E’ morto Mario Adorf l’attore aveva 95 anni | più di 200 film in carriera

E' scomparso l'attore svizzero Mario Adorf, che aveva 95 anni. Nel corso della sua carriera ha recitato in oltre 200 film, diventando una figura riconosciuta nel cinema internazionale. La sua attività si è estesa su diversi decenni, contribuendo a numerose produzioni cinematografiche e televisive di rilievo. La sua morte è stata annunciata dai rappresentanti, senza ulteriori dettagli sulla causa.

(Adnkronos) – L'attore svzzero Mario Adorf, grande interprete di stampo internazionale dalla vasta gamma espressiva e dal ricco repertorio, capace di spaziare da ruoli di potenti mafiosi a quelli di membri dell'alta società e di uomini al servizio della legge, è morto mercoledì 8 aprile nel suo appartamento a Parigi, dopo una breve malattia, all'età. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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E' morto Mario Adorf, attore poliedrico e di grande carisma: ha lavorato con i più grandi del cinemaL'attore svizzero Mario Adorf è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano l'8 settembre 1930. Si era recentemente ammalato, secondo qua ... msn.com

L'attore Mario Adorf è morto all'età di 95 anni a ParigiL'attore tedesco Mario Adorf è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Ne ha dato conferma la Dpa, che cita il manager Michael Stark. Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano ... ansa.it