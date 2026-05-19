Nel Parco Nazionale di Kinchega, situato vicino ai laghi Menindee nel Nuovo Galles del Sud, è stato rinvenuto lo scheletro di un dingo risalente a circa mille anni fa. L’animale è stato sepolto in un rito che prevedeva il collocamento all’interno di un deposito di conchiglie provenienti dai fiumi locali. La scoperta rappresenta un evento di rilievo nel campo dell’archeologia, poiché fornisce nuove informazioni sulle pratiche di sepoltura e le credenze di popolazioni antiche di quella regione.

Nel Parco Nazionale di Kinchega, vicino ai laghi Menindee nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, è stato scoperto lo scheletro di un dingo vissuto circa mille anni fa, sepolto in modo rituale all’interno di un deposito di conchiglie fluviali. Il ritrovamento, come raccontato da Sky TG24, ha offerto una nuova prova del profondo legame tra le popolazioni aborigene Barkindji e questi animali. Secondo lo studio pubblicato su Australian Archaeology da Amy Way (University of Sydney e Australian Museum) e Loukas Koungoulos (University of Western Australia), il dingo, chiamato “Garli” nella lingua Barkindji, non solo fu sepolto intenzionalmente, ma il suo luogo di riposo fu “nutrito” per secoli con l’aggiunta continua di gusci di molluschi e altre conchiglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un dingo sepolto mille anni fa in un rito ancestrale: l’incredibile scoperta che cambia le convinzioni degli archeologi

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