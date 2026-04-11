Una villa romana emerge dagli scavi in Gran Bretagna | la scoperta sensazionale degli archeologi
Durante gli scavi recenti in una regione della Gran Bretagna, sono emerse le tracce di una villa romana, suscitando grande attenzione tra gli archeologi. Questa scoperta si aggiunge a un quadro più ampio di scoperte di strutture dell’età imperiale in diverse parti d’Europa, dove le operazioni di scavo continuano a portare alla luce resti significativi di quell’epoca. Le ricerche proseguono per approfondire i dettagli della struttura e il suo contesto storico.
Gli scavi nelle strade di Roma non sono gli unici che riportano alla luce le grandi opere dell’età imperiale: ormai siamo davanti a un fenomeno che si estende in tutta l’Europa. I ruderi di una grande villa romana, fino a questo momento sconosciuta, sono stati riportati in superficie nel Regno Unito nel corso di alcune indagini archeologiche preliminari, alla posa di cavi per parchi eolici offshore. Si è trattato di una scoperta notevole, avvenuta nella contea di Norfolk, sulla costa orientale dell’Inghilterra. Ritrovata una vecchia villa romana in Gran Bretagna: risale all’eta d’oro dell’impero. Secondo le impressioni degli archeologi, la struttura romana risale a circa 2.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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