Durante gli scavi recenti in una regione della Gran Bretagna, sono emerse le tracce di una villa romana, suscitando grande attenzione tra gli archeologi. Questa scoperta si aggiunge a un quadro più ampio di scoperte di strutture dell’età imperiale in diverse parti d’Europa, dove le operazioni di scavo continuano a portare alla luce resti significativi di quell’epoca. Le ricerche proseguono per approfondire i dettagli della struttura e il suo contesto storico.

Gli scavi nelle strade di Roma non sono gli unici che riportano alla luce le grandi opere dell’età imperiale: ormai siamo davanti a un fenomeno che si estende in tutta l’Europa. I ruderi di una grande villa romana, fino a questo momento sconosciuta, sono stati riportati in superficie nel Regno Unito nel corso di alcune indagini archeologiche preliminari, alla posa di cavi per parchi eolici offshore. Si è trattato di una scoperta notevole, avvenuta nella contea di Norfolk, sulla costa orientale dell’Inghilterra. Ritrovata una vecchia villa romana in Gran Bretagna: risale all’eta d’oro dell’impero. Secondo le impressioni degli archeologi, la struttura romana risale a circa 2.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Una villa romana emerge dagli scavi in Gran Bretagna: la scoperta sensazionale degli archeologi

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