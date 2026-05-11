Torna il tour alla scoperta dei Qanat | visite al Gesuitico alto in compagnia delle guide speleologiche e degli archeologi

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio si terrà una nuova serie di visite guidate ai Qanat di Palermo, organizzate da ArcheOfficina in collaborazione con le guide speleologiche del CAI Palermo. Le escursioni permetteranno di esplorare le strutture sotterranee, con accesso al complesso Gesuitico alto. Gli interventi sono condotti da archeologi e guide specializzate, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino queste opere sotterranee.

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Venerdì 15 maggio si torna a scendere ancora nel sottosuolo. Visite guidate all'interno dei Qanat di Palermo con ArcheOfficina, in collaborazione con le guide speleologiche del CAI Palermo. Verrà fatta un'introduzione storica dagli archeologi della cooperativa, quindi verrà visitato un settore.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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