L' associazione oleggese che lancia l' appello | Aiutiamo Dylan dal Kenya ha bisogno di cure

Un'associazione oleggese, attiva in Kenya, Zambia ed Eritrea con progetti in ambito sanitario, scolastico e sociale, ha fatto un appello per aiutare Dylan, un bambino di 4 anni nato con gravi disabilità e malformazioni. L'organizzazione chiede supporto per garantire le cure necessarie al piccolo. L'appello evidenzia la richiesta di aiuto per le condizioni di Dylan.

"Dylan vive nei pressi di Lengesim, piccolo villaggio Maasai a pochi passi dal parco nazionale di Amboseli, in Kenya. I bimbi come lui sono rari in queste regioni del Kenya, soprattutto in area Maasai. I motivi sono intuibili: hanno a che fare con la povertà, le precarie condizioni igienico-sanitarie, la difficoltà ad accedere ad assistenza medica adeguata, la necessità di lunghi spostamenti a piedi. In diverse società e civiltà umane, del resto, gli inabili venivano e vengono emarginati e .dimenticati, - spiegano dall'associazione guidata dal presidente Massimo Idda- Dylan è un bimbo che si è adattato al suo corpo, ai suoi limiti. Il suo destino, che pareva segnato, è invece aperto a una prospettiva di vita non scontata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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