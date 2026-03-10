Dai bagni al laghetto il Parco Suardi ha bisogno di cure

Al Parco Suardi sono iniziati i lavori alla fontana, ma l’area verde necessita ancora di interventi di manutenzione. Dai bagni pubblici al laghetto, molte strutture richiedono interventi di restauro e riqualificazione. Le attività di intervento sono in corso, mentre altre parti del parco attendono ancora interventi di riparazione e sistemazione per migliorare le condizioni complessive dell’area.

IL PROGETTO. Partiti i lavori alla fontana, ma resta ancora molto da fare per la manutenzione dell’area. L’assessore Ruzzini: «Mancano i fondi». «I bagni lasciano un bel po’ a desiderare» borbotta una signora, mentre si allontana con la sua bimba dai servizi igienici del parco Suardi, teoricamente riservati ai bambini. Le lamentele arrivano di frequente al nostro giornale, con genitori che denunciano condizioni non proprio ottimali del grande polmone verde che dà respiro alle trafficate vie San Giovanni e Battisti, ai piedi di via San Tomaso, dove la scorsa estate l’area delle vecchie ortaglie è stata restituita alla città. Nelle scorse... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dai bagni al laghetto, il Parco Suardi ha bisogno di cure Articoli correlati Le lamentele di Sant’Anna ”Quel parco ha bisogno di cure“Il parco di via Matteotti, nel quartiere di Sant’Anna, è un luogo pubblico nato da una precisa richiesta degli abitanti. Leggi anche: Bergamo, parco Suardi chiuso 2 giorni. Via al restyling della fontana