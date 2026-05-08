La Juventus rischia di affrontare gravi conseguenze finanziarie se non riesce a qualificarsi per la prossima Champions League, con una perdita stimata di circa 100 milioni di euro. Oltre a questo, la società deve mettere in conto anche il pagamento per l’acquisto di un nuovo attaccante, che si aggira intorno a una cifra significativa. Per i bianconeri, mantenere il quarto posto in classifica rappresenta una priorità assoluta per evitare ulteriori danni economici.

La Juve senza la Champions sarebbe nei guai. Nell’ultima stagione senza la partecipazione alla massima competizione europea (2023-24) il club ha contato danni per circa 100 milioni di euro, considerati bonus d’accesso alla competizione (70 milioni circa), premi, botteghino e sponsor. Il quarto posto è fondamentale anche per dare forza alla ristrutturazione della rosa: senza garanzia sull’Europa che conta, però, alla Continassa non sono in grado di finalizzare le trattative con i top e devono piuttosto tenere un occhio sui prezzi pregiati della squadra. Insomma, il momento non è semplice anche per le logiche finanziare a supporto del...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, senza Champions sarebbe un disastro: un buco da 100 milioni, più Openda da pagare...

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