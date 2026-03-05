Il Milan si appresta a chiudere il bilancio in perdita, segnando il primo risultato negativo dopo tre anni di utili consecutivi. La mancanza di qualificazione in Champions League influisce sui ricavi previsti, e il club ha messo in atto un piano per contenere le perdite e gestire meglio le finanze. La situazione finanziaria è stata comunicata attraverso i documenti ufficiali del club.

C'erano una volta Berlusconi e Moratti, che non badavano a spese per affermare la loro supremazia. Adesso i mecenati sono stati sostituiti dai fondi e la sfida più attesa dalla Milano calcistica si è trasformata nel derby della sostenibilità. Il Milan, va detto, ci è arrivato prima, perché prima dell’Inter è finito sotto l’ala di una società d’investimento. Se Elliott aveva compiuto il turnaround, dal 2022 RedBird ha completato il risanamento, consolidato la traiettoria virtuosa e spinto l’acceleratore sulla crescita. Risultato? Tre utili consecutivi dopo 17 anni di perdite, tra il 2022-23 e il 2024-25, con gli acuti sportivi della semifinale di Champions e della vittoria della Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bilancio Milan, senza Champions in arrivo una perdita. Il piano del club per ridurla

Leggi anche: Mercato Milan: deciso il futuro di Bartesaghi. Rinnovo o no? Svelato il piano del club rossonero per il terzino classe 2005

Leggi anche: Milan, Rabiot: “Champions l’obiettivo del club ma io punto a qualcosa di più”

Contenuti utili per approfondire Bilancio Milan.

Temi più discussi: Bilancio a rischio senza Champions: buco da 20 milioni per l'Inter, come può cambiare il mercato; Champions, Inter fuori, bilancio doloroso (-65,33 milioni di premi); Inter, oltre il rimpianto Champions: quanto valgono scudetto e Coppa Italia tra prestigio e bilancio; Inter, altro che flop economico: bilancio in attivo anche senza soldi Champions. Le cifre.

Milan, bilancio con i fiocchi: terzo utile, ricavi a 411 milioni. Sorgerà un'arena da 18mila posti a San Donato?L’assemblea, che ha rinnovato il cda con l'ingresso dell'ex ceo dell'Atp Massimo Calvelli (a capo delle attività internazionali di RedBird), cade proprio nel giorno del rogito di acquisto di San Siro ... gazzetta.it

Milan, i conti tornano: terzo bilancio in utile e record di fatturatoNel giorno del rogito per l’acquisto di San Siro, il Milan chiude il terzo bilancio di fila in utile nell’era RedBird. Le cessioni coprono i mancati ricavi Champions di questa stagione e il progetto ... panorama.it

#Milan, terzo lunch match della stagione: ma qual è il bilancio assoluto Dettagli e curiosità #milampress x.com

#MilanComo, #Allegri studia qualche sorpresa. Record storico per il bilancio rossonero. #Camarda in bilico #SerieA #SempreMilan - facebook.com facebook