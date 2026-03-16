Borgo Vagare di San Lupo ha ricevuto il marchio nazionale ‘Evento di Qualità’ dall’UNPLI durante una cerimonia all’Ergife di Roma. La premiazione ha coinvolto 68 eventi italiani che promuovono tradizioni e territori. La comunità di San Lupo esprime soddisfazione per il riconoscimento ottenuto.

Grande soddisfazione per la comunità di San Lupo. Il festival Borgo Vagare – Festival dei Sapori Antichi e delle Tipicità dei Territori, organizzato dalla Pro Loco, ha ottenuto il prestigioso marchio Sagra ed Evento di Qualità conferito dall’UNPLI – Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. All’evento hanno preso parte oltre 800 persone provenienti da tutta Italia. In totale sono state 68 le Pro Loco premiate, realtà che attraverso l’impegno dei volontari e il lavoro delle comunità locali contribuiscono a mantenere vive le tradizioni culturali ed enogastronomiche dei propri paesi. Tra le manifestazioni premiate anche “Borgo Vagare”, appuntamento estivo che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi a San Lupo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Borgo Vagare di San Lupo ottiene il marchio nazionale ‘Evento di Qualità’

Articoli correlati

“Calici Santarcangelo” ottiene il marchio nazionale di qualità, premiazione a RomaNella giornata di domenica, 15 marzo, il presidente della Pro loco di Santarcangelo di Romagna, Filiberto Baccolini, accompagnato dalla...

San Salvatore Telesino, la Festa dello Struppolo ottiene il marchio “Sagra di Qualità”La Pro Loco di San Salvatore Telesino annuncia con grande orgoglio l’attribuzione alla Festa dello Struppolo del marchio “Sagra di Qualità” conferito...

Tutto quello che riguarda Borgo Vagare di

Discussioni sull' argomento Premiati al Senato sagre ed eventi locali di Qualità; Sagre, lunedì al Senato Unpli premia le eccellenze dei territori.

Milano, nasce «Un borgo in città»: il progetto di rigenerazione urbana per il quartiere San Gottardo-Meda«Un Borgo in città: facciamo fiorire San Gottardo-Meda». È lo slogan di cittadini, commercianti, artigiani e associazioni che ogni giorno vivono e lavorano nel quartiere di corso San Gottardo e via ... milano.corriere.it

Il Borgo dei Desideri dove ammirare le stelle cadenti la Notte di San LorenzoIl 10 agosto 2025, con l’arrivo della Notte di San Lorenzo, torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: Il Borgo dei Desideri nei Borghi più Belli d’Italia. Dalle prime luci calde del ... siviaggia.it

Case vuote che aspettavano voci di bambini. Riace, borgo della Locride calabrese, nel 1998 stava morendo. Le botteghe chiudevano una dopo l'altra, la scuola rischiava di spegnere per sempre le sue luci. Poi arrivò il mare a portare salvezza. Duecentro prof - facebook.com facebook